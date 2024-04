Alternatieve kunstmest mogelijk eind dit jaar toegestaan

“Als alles meezit” worden Europese regels eind dit jaar aangepast om kunstmest dat is gemaakt van dierlijke mest toe te staan. Dat schrijft demissionair landbouwminister Piet Adema woensdag in een brief aan de Tweede Kamer. Op dit zogeheten Renure is veel hoop gevestigd om mestoverschotten op te vangen, maar de Europese Commissie heeft het gebruik ervan nog niet toegelaten.

Nederland heeft in Brussel aangedrongen op de mogelijkheid om het kunstmestalternatief te gebruiken. Adema is dan ook “zeer verheugd” dat dat besluit nu in aantocht is. Renure zou boeren niet alleen de mogelijkheid bieden meer eigen mest te gebruiken, maar zou daarnaast een deel van de kunstmest vervangen, en daarmee ook de emissies die bij de productie van die mest vrijkomen.

In afwachting van de aanpassing van Europese regels bereidt Adema alvast de nodige wetgeving in Nederland voor. Het is nog de vraag of Renure vervolgens snel genoeg de oplossing kan bieden die ervan wordt verwacht. Om alle mest in Nederland te verwerken, zouden “tientallen grootschalige installaties” nodig zijn, zei bodemkundige Gerard Velthof vorige week in een uitlegsessie aan de Kamer. “Dat zal een grote puzzel zijn.”