15 aangiftes in zaak deepfakepornovideo’s bekende Nederlanders

In een zaak waarbij tientallen bekende Nederlanders en publieke figuren slachtoffer zijn geworden van deepfakepornovideo’s die rondgingen op internet, zijn vijftien aangiftes gedaan. Een woordvoerder van het OM Parket-Generaal bevestigt donderdag berichtgeving hierover door het AD.

Volgens de krant hebben Nederlandse instanties belangrijke maatregelen genomen tegen de website die de filmpjes verspreidde. Zo zouden er tientallen filmpjes van BN’ers en Kamerleden offline zijn gehaald. Toch staan er nog altijd filmpjes online van actrices en van presentatrices van NOS, RTL en SBS6, aldus het AD.

Het AD meldde in maart dat op het platform video’s werden aangeboden waarin onder anderen Nederlandse politici, zangeressen en presentatrices voorkwamen. Met behulp van kunstmatige intelligentie zijn die video’s gemanipuleerd, waarbij het gezicht van een slachtoffer op het lichaam van een pornoactrice is geplakt.

De zaak zorgde voor een schok in de Tweede Kamer, die liet weten snel over de kwestie in debat te willen gaan.