Tweede Kamer wil lik-op-stuk bij verstoorders dodenherdenking

Een overgrote meerderheid in de Tweede Kamer wil dat antisemitisme harder wordt aangepakt. Om te beginnen moet op 4 mei het snelrecht worden toegepast als mensen de Nationale Dodenherdenking verstoren, zo willen diverse fracties. Hier zou ook meteen een afschrikwekkende werking van uitgaan, betoogden Kamerleden in een debat over antisemitisme. Bij snelrecht gaat justitie snel na het plegen van een strafbaar feit over tot vervolging. Het is onderdeel van het lik-op-stukbeleid van politie en justitie.

Antisemitisme moet als discriminatiegrond worden bestempeld, zodat het strenger bestraft kan worden, vinden onder meer VVD en de ChristenUnie. Een aantal fracties, waaronder Volt en de SP, wil dat een bezoek aan het Holocaustmuseum voor alle scholieren in Nederland gratis wordt.

Alle fracties, behalve de afwezige Forum voor Democratie, spraken zich in het debat fel uit tegen het groeiende antisemitisme in Nederland. Het gros van de fracties kwam met een keur aan voorstellen om dat aan te pakken, waarbij enkele voorstellen tot felle kritiek leidde van DENK en in minder felle bewoordingen van Volt en de Partij voor de Dieren.

Zo wil BBB dat nieuwkomers moeten onderschrijven Joden te beschermen, zei voorvrouw Caroline van der Plas. De SGP steunt dit voorstel. Dit leidde tot verontwaardiging van DENK-fractievoorzitter Stephan van Baarle, die Van der Plas verweet “mensen met een andere afkomst weg te zetten als antisemiet of potentieel antisemiet”.

Maar ook PVV en JA21 zeiden dat vooral immigranten zich schuldig maken aan antisemitisme. Joost Eerdmans (JA21) zei dat Jodenhaat er binnen de islamitische gemeenschap “met de paplepel wordt ingegoten”. Wat hem betreft worden verblijfsvergunningen geweigerd of ingetrokken van mensen die “extremistisch of antisemitisch” zijn.

Maikel Boon (PVV) wil dat het scanderen van leuzen als ‘From the river to the sea, Palestine will be free’ via het strafrecht wordt bestraft. Dat wil ook de SGP.