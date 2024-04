Advocaat wil alleen tbs voor Almelose kruisboogschutter

Kenzo K. (31) moet ook in hoger beroep volledig ontoerekeningsvatbaar worden verklaard voor het doodsteken van twee vrouwen en het schieten met een kruisboog vanaf zijn balkon. Hiervoor pleitte zijn advocaat Janbart Kalk donderdag bij het hof in Arnhem op de vierde en laatste zittingsdag van de Almelose kruisboogzaak.

Kalk vraagt het hof om K. te ontslaan van alle rechtsvervolging en hem alleen een tbs-maatregel op te leggen, wat zou betekenen dat K. geen celstraf krijgt. De advocaat begrijpt dat dit wrang voor de nabestaanden zal zijn, zei hij in zijn pleidooi.

K. doodde op 17 september 2021 in Almelo zijn 70-jarige onderbuurvrouw en haar 52-jarige nicht met respectievelijk twaalf en twintig messteken. Daarna heeft hij vanaf zijn eigen balkon gericht met een kruisboog geschoten op een politieagent en een verpleegkundige.

Het Openbaar Ministerie eiste dinsdag een celstraf van 22 jaar en tbs met dwangverpleging. Bij de rechtbank in Almelo had het OM dezelfde jarenlange celstraf geëist, maar de rechtbank achtte hem volledig ontoerekeningsvatbaar en legde hem alleen de tbs-maatregel op.

K. was onder invloed van een psychose. Het OM erkent dat, maar vindt dat K. de psychose deels aan zichzelf te wijten heeft door aanhoudend drugsgebruik. Het OM vindt K. hooguit verminderd toerekeningsvatbaar.

Anders dan het OM houdt Kalk vast aan het advies van de deskundigen van het Pieter Baan Centrum. Die stelden de psychose wel is beïnvloed door drugs, maar er niet door is ontstaan. “Hij had geen besef en kon ook niet anders handelen door de psychose”, zei Kalk.

De verdediging vindt evenmin dat K. met voorbedachte raad handelde, zoals het OM stelt. De advocaten vinden dat er sprake is van een dubbele doodslag en vragen vrijspraak voor moord, omdat het bewijs van een vooropgezet plan ontbreekt.

Het hof doet op 7 juni uitspraak.