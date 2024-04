Pro-Palestijnse demonstranten onderbreken fraudedebat nogmaals

Pro-Palestijnse actievoerders hebben donderdag voor de tweede keer hetzelfde debat over de parlementaire enquête over doorgeslagen fraudebeleid onderbroken. Ze riepen “free, free Palestine” en “from the river to the sea” vanaf de publieke tribune, waar ook slachtoffers van de toeslagenaffaire zaten. Vervolgens heeft de beveiliging drie mensen uit de zaal verwijderd.

Bij aanvang van het debat waren al vijf demonstranten van de publieke tribune gehaald nadat ze leuzen hadden geroepen. Toen werd door anderen ook in de centrale hal en voor de ingang van de Tweede Kamer gedemonstreerd. Die actie is opgeëist door Extinction Rebellion Justice Now!. De huisregels van het parlement staan niet toe in het gebouw te demonstreren.