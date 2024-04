Andreas Blühm weg als directeur Groninger Museum

Andreas Blühm stopt eind november als algemeen directeur van het Groninger Museum. “Na 36 jaar werk bij vijf musea in twee landen, waarvan negentien jaar als directeur, is het moment gekomen om afscheid te nemen”, verklaart hij. De 65-jarige Blühm vindt het ook tijd voor een nieuwe leiding in Groningen, afkomstig uit een jongere generatie.

Blühm kwam in 2012 naar het Groninger Museum. Daarvoor was hij directeur van het Wallraf-Richartz-Museum in Keulen. Hij was al eerder in Nederland actief geweest. Van 1993 tot 2005 was hij Hoofd Presentatie van het Van Gogh Museum in Amsterdam.

“Ik ben in 1993 met Van Gogh naar Nederland gekomen en ga met hem mijn werkzaamheden beëindigen.” Op 30 november gaat de tentoonstelling Hoe Van Gogh naar Groningen kwam open in het Groninger Museum. “De cirkel is dan rond”, aldus Blühm.

De raad van toezicht gaat een opvolger zoeken.