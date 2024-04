Enquêtecommissie haalt opnieuw fel uit naar Raad van State

De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State krijgt er ook in het debat over de parlementaire enquête naar het fraudebeleid van de overheid stevig van langs. De enquêtecommissie vindt het “ernstig” dat de hoogste bestuursrechter nog altijd weigert zijn eigen rol in het toeslagenschandaal volledig te erkennen, zegt commissievoorzitter Michiel van Nispen.

De afdeling gaf jarenlang toestemming voor wat wel de alles-of-nietsaanpak wordt genoemd bij toeslagen. Dat betekende in de praktijk dat mensen al bij een klein foutje het volledige ontvangen bedrag moesten terugbetalen. Met name bij de kinderopvangtoeslag, waar al gauw vele duizenden euro’s per jaar mee zijn gemoeid, heeft dat veel gezinnen in diepe financiële ellende gestort. Zij hadden dat geld immers al aan kinderopvang besteed.

Dat de afdeling “tot op de dag van vandaag” niet wil toegeven dat deze aanpak “fout was”, is slecht voor het vertrouwen in de rechtspraak, zegt van Nispen. De Raad van State oordeelde te makkelijk in het voordeel van de overheid, negeerde de schrijnende gevolgen voor mensen en heeft daarmee “gefaald in het bieden van rechtsbescherming”, oordeelde de commissie eerder al.