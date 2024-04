Greenpeace eist in rechtszaal ambitieus stikstofplan van overheid

Met een kort geding wil Greenpeace de overheid dwingen tot het maken van een plan om de stikstofbelasting van de natuur op korte termijn fors te verlagen. De milieuorganisatie wijst ter onderbouwing op onderzoek van onder meer het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), waar vorig jaar uit bleek dat de wettelijk vastgelegde doelen nog buiten bereik zijn. Het eerste tussendoel dat gemist dreigt te worden, is niet ver weg meer. Eind volgend jaar mag geen te grote hoeveelheid stikstof meer neerdalen in 40 procent van de natuurgebieden die daar gevoelig voor zijn.

“Dit zijn rechtszaken die we niet willen starten”, zei Greenpeace-directeur Andy Palmen eerder over het kort geding. “Maar we zien geen andere mogelijkheid, omdat de overheid niet met maatregelen komt die de meest kwetsbare natuur wel kunnen redden.”

De milieuorganisatie voorziet “ingrijpende en mogelijk gedwongen maatregelen” als de rechtbank de eisen toewijst. Vooral de veehouderij zal daardoor worden geraakt. Precies om dat te voorkomen heeft stichting Stikstofclaim zich ook gemeld als partij in de zaak. Deze organisatie is juist fel tegen strengere stikstofregels, zeker als die boeren raken. “Je mag er in zo’n zaak niet op vertrouwen dat de Staat de belangen van de boeren verdedigt”, stelt Stikstofclaim.

Greenpeace vindt overigens niet dat de overheid alleen in de landbouw moet ingrijpen. Ook het verkeer, de industrie en de luchtvaart moeten minder gaan uitstoten, stelt de organisatie. Boeren die moeten stoppen moeten bovendien “op een rechtvaardige manier door de overheid worden gecompenseerd”, stelt Greenpeace.

De rechtbank in Den Haag behandelt de zaak. Daar loopt ook al een uitgebreidere bodemprocedure over het stikstofbeleid. Greenpeace wil daar echter niet op wachten. “Als de Staat pas na het eindvonnis van de rechtbank in actie komt, is dat voor de meest kwetsbare natuur te laat.”