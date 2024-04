Nieuwe uitspraak van hoogste rechter over derdelanders

De Raad van State, de hoogste bestuursrechter, doet donderdag een nieuwe uitspraak over de zogenoemde derdelanders. Zij zijn gevlucht uit Oekraïne en kregen in Nederland bescherming, maar het kabinet heeft besloten die opvang te stoppen. De vluchtelingen vechten dat aan. De uitspraak komt om 10.00 uur.

Het is niet bekend waar de uitspraak precies over gaat. Honderden derdelanders hebben bezwaar gemaakt tegen de mededeling dat ze moeten vertrekken. In een van die zaken vroeg de rechtbank Amsterdam aan het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg om verduidelijking van Europese afspraken over derdelanders.

De Raad van State heeft bepaald dat derdelanders voorlopig mogen blijven zolang het Europese hof nog niet heeft geantwoord. Veel lagere rechters hebben dat overgenomen.

De derdelanders woonden met een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne toen Rusland dat land ruim twee jaar geleden binnenviel. Ongeveer 2900 van hen vluchtten naar Nederland en kregen hier bescherming, net als alle andere vluchtelingen uit Oekraïne. Ze mochten hier wonen, werken en studeren en hadden recht op leefgeld. De regering wil dat ze terugkeren naar hun land van herkomst om daar op het einde van de oorlog in Oekraïne te wachten. Ze zouden alleen in Nederland kunnen blijven door asiel aan te vragen. Het is niet bekend hoeveel derdelanders nu nog in Nederland zijn.

Oekraïense vluchtelingen hebben in elk geval nog tot volgend jaar bescherming, net als derdelanders die een permanente Oekraïense verblijfsvergunning hadden.