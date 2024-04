Greenpeace wil dat overheid giftige uitstoot industrie zelf meet

De overheid moet per direct zelf de uitstoot van schadelijke stoffen door grote industriële partijen zoals Tata Steel en Chemours gaan meten, vindt Greenpeace. Volgens de milieuorganisatie is de regering voor schattingen over de uitstoot grotendeels afhankelijk van data die dergelijke “grote vervuilers” zelf aanleveren. “Op die manier kun je nooit goed handhaven, want je weet niet wat er speelt”, aldus Greenpeace.

De organisatie reageert daarmee op een advies van de Gezondheidsraad, die vaststelde dat de overheid onvoldoende in beeld heeft in welke mate Nederlanders worden blootgesteld aan chemische stoffen. De raad wil dat de hoeveelheid chemische stoffen bij mensen daarom structureel wordt gemeten. Dat kan bijvoorbeeld door het bloed en de urine van 1500 Nederlanders regelmatig te checken, stelt de Gezondheidsraad.

Greenpeace plaatste bij Tata Steel in IJmuiden eerder samen met omwonenden meetapparatuur om de concentraties schadelijke stoffen te controleren. “Het gegeven dat omwonenden zelf apparatuur moeten plaatsen om een staalfabriek in de gaten te houden in plaats van de omgevingsdienst is natuurlijk bizar. De overheid moet dan ook een einde maken aan deze zelfregulering bij de industrie en zelf direct alle uitstoot gaan meten.”