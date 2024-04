Storing luchtverkeersleidingssysteem niet veroorzaakt door hack

De storing aan het luchtverkeersleidingssyteem waardoor vorige week maandagavond een tijdlang vrijwel geen vliegverkeer van en naar Nederland mogelijk was, is niet veroorzaakt door een hack of andere factoren van buitenaf. Dat meldt Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL). De precieze oorzaak van de technische storing is nog niet duidelijk. De organisatie gaat een extern bureau inschakelen voor ondersteuning bij het verdere onderzoek.

De storing gebeurde volgens LVNL tijdens werkzaamheden aan het centrale luchtverkeersleidingssysteem dat alle beschikbare informatie over het vliegverkeer combineert met de planningsinformatie en dit op de radarschermen toont aan de luchtverkeersleiders. Door de storing moest het systeem opnieuw worden opgestart.

Tijdens de herstart is op een back-up systeem gewerkt om het vliegverkeer dat op dat moment door LVNL werd begeleid veilig af te handelen. Na de herstart werkte het systeem weer “optimaal” en kon de normale dienstverlening worden hervat, aldus LVNL.

“Een veilige en efficiënte operatie is onze kerntaak”, zegt CEO van LVNL Michiel van Dorst. “Passagiers en vliegtuigmaatschappijen hebben er recht op dat wij zorgvuldig onderzoek doen. Niet alleen naar de oorzaak, maar naar alle elementen die mogelijk een rol gespeeld hebben. Op die manier kunnen we als organisatie leren om dit in de toekomst te kunnen voorkomen.”