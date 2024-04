Hoogste aantal asielzoekers in Ter Apel, dwangsom op 750.000 euro

In het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben 2355 asielzoekers de nacht doorgebracht. Dat is het hoogste aantal sinds de rechter het azc in januari een maximaal aantal slapers oplegde van 2000.

Het bedrag aan dwangsommen dat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) moet betalen aan de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, komt daarmee op 750.000 euro. Dat is de helft van het maximale bedrag aan dwangsommen dat kan worden geïnd, 1,5 miljoen euro.

Per nacht dat het maximum aantal overnachtende asielzoekers wordt overschreden moet het COA 15.000 euro betalen. Dat gebeurde twee nachten in februari en vervolgens is vanaf 9 maart het aantal asielzoekers niet meer onder de 2000 gekomen. Het is sindsdien geleidelijk aan het oplopen.

In de tijdelijke nachtopvang in Zuidwolde, een overlooplocatie van Ter Apel, sliepen 218 asielzoekers. Ook dat was nog niet eerder zo hoog. In de paviljoens in Zuidwolde is eigenlijk maar plaats voor 200 mensen.

Medewerkers van het COA melden een verhoogde werkdruk als gevolg van de drukte in het aanmeldcentrum. Onder meer uit onvrede daarover zegde de interim-locatiemanager van het COA in Ter Apel, Johann Velkers, onlangs zijn baan op. Ook onder de bewoners lopen de spanningen op. Eerder deze week was er een steekincident op het terrein, waarbij een 24-jarige man gewond raakte. Over de aanleiding is niets bekend.