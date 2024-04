Pro-Palestijnse demonstranten onderbreken wederom Kamerdebat

Wederom hebben pro-Palestijnse demonstranten een plenaire vergadering in de Tweede Kamer onderbroken. Vier demonstranten riepen vlak na aanvang van een debat over de parlementaire enquête over fraudebeleid leuzen als “Free, free Palestine” vanaf de publieke tribune en werden vervolgens door de beveiliging verwijderd. Ook in de centrale hal en voor de ingang van het parlementsgebouw waren demonstranten. Sommigen zwaaiden met Palestijnse vlaggen.

Ook de andere demonstranten in het gebouw zijn weggesleept door de beveiliging en de politie. De afgelopen maanden zijn meer van zulke protesten geweest en dat leidde tot brede verontwaardiging in de Kamer. Deze keer ging het om een relatief kleinschalig protest. Binnen is een tiental demonstranten gesignaleerd. De ingang wordt nog steeds geblokkeerd door circa vijftien actievoerders.

Extinction Rebellion Justice Now! zegt achter het protest te zitten. Deze groep voerde al twee keer eerder actie in het Tweede Kamergebouw, waar dat niet is toegestaan.