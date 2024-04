Huurwet De Jonge aangenomen door Tweede Kamer

De Wet betaalbare huur is donderdag aangenomen door de Tweede Kamer. Die wet, ingediend door demissionair minister Hugo de Jonge (Binnenlandse Zaken), moet een deel van de huren die nu nog in de vrije huursector vallen omlaag brengen. Zoals verwacht hielp de PVV de wet aan een ruime meerderheid.

Het puntenstelsel dat de maximale huurprijs bepaalt, geldt onder de nieuwe wet tot en met 186 punten oftewel ruim 1100 euro. Op dit moment is dat nog 147 punten, zo’n 880 euro. Door die uitbreiding moeten de huren van honderdduizenden woningen dalen. Daarnaast wordt dit zogeheten woningwaarderingsstelsel dwingender: nu moeten huurders nog zelf naar de Huurcommissie stappen voor een lagere huur, straks mogen gemeenten ook handhaven.

Met name VVD en BBB zijn bezorgd dat verhuren straks niet meer winstgevend is, waardoor investeerders hun panden massaal verkopen en de bouw van nieuwe woningen afneemt. De Jonge vindt dat zijn wet een balans treft tussen belangen van huurders en verhuurders, en ziet de mogelijke verkoop van woningen als correctie op de eerdere opkoop van woningen door investeerders.

De Eerste Kamer moet zich nog over de wet buigen. Wanneer dat gebeurt, is nog niet bekend. Als dezelfde partijen in de senaat voor stemmen als in de Tweede Kamer, zou de wet ook daar een meerderheid halen.