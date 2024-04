Kaagbaan op Schiphol weer open na wekenlang onderhoud

De Kaagbaan op Schiphol, een van de meest gebruikte start- en landingsbanen van de luchthaven, gaat donderdag om 19.00 uur weer open voor vliegverkeer. De baan was sinds 19 februari dag en nacht afgesloten in verband met onderhoudswerkzaamheden. Het was al de verwachting dat de Kaagbaan donderdagavond weer in gebruik zou worden genomen. Volgens Schiphol had de hoeveelheid regen van de afgelopen periode weliswaar “impact” op de planning, maar is die planning uiteindelijk wel gehaald.

Tijdens de werkzaamheden is onder meer het asfalt van de Kaagbaan vernieuwd. Er is meer dan 86.000 vierkante meter aan nieuwe asfaltverharding aangebracht, aldus Schiphol. Ook is de verlichting vervangen, is 160 kilometer aan elektriciteitskabels aangelegd en is gewerkt aan 1500 meter aan leidingen om regenwater af te voeren.

De komende weken is de Kaagbaan nog wel meerdere nachten dicht om het nieuwe asfalt te vegen en te zuigen. Dat is nodig om de start-en-landingsbaan veilig te kunnen gebruiken. De bovenste laag asfalt bestaat nu namelijk uit korrels die kunnen loslaten als vliegtuigen eroverheen rijden, wat volgens Schiphol normaal is bij dit type asfalt. De komende tijd moeten die korrels nog regelmatig worden verwijderd.