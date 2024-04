Avondspits beduidend drukker door begin meivakantie

De avondspits is donderdag “beduidend drukker dan normaal”, laat een woordvoerster van de ANWB weten. Met ruim 500 kilometer file is het “behoorlijk druk” op de Nederlandse wegen. Eerder deze week zei de verkeersdienst al donderdag en vrijdag een flinke avondspits te verwachten door de meivakantie die dan voor veel mensen begint.

“Alle dagelijkse files zijn langer”, aldus de woordvoerster. “Dat zien we heel vaak voor vakanties, en ook vandaag zien we dat heel duidelijk terug.”

De grootste drukte is in Noord- en Zuid-Holland en in Utrecht. De extra drukte ontstaat door een mix van woon-werkverkeer en vakantieverkeer.