Megaproces Nederlandse plofkrakers in Beieren ligt meermaals stil

In het Beierse Bamberg is donderdag een groot proces begonnen waarin zestien verdachten uit voornamelijk Nederland terechtstaan voor een reeks plofkraken. Nog voordat de aanklachten tegen de verdachten konden worden voorgelezen, werd het proces al meermaals onderbroken.

Meer dan dertig advocaten staan de verdachten bij. Zij klaagden pas sinds kort veel belangwekkende processtukken in handen te hebben gekregen. Daar was de rechter ook niet blij mee, meldt de krant Badische Neueste Nachrichten.

De verdachten van tussen de 23 en 42 jaar staan terecht voor dertig plofkraken in de afgelopen drie jaar. Daarbij zou meer dan 3,3 miljoen euro zijn buitgemaakt. De schade door de plofkraken wordt geschat op zo’n 5,5 miljoen euro. De meeste plofkraken vonden plaats in de deelstaten Beieren en Baden-Württemberg. Ook in Brandenburg, Nedersaksen, Saksen, Thüringen, Mecklenburg-Voor-Pommeren en Hessen zouden ze hebben toegeslagen.

Voor het proces zijn tot eind dit jaar meer dan zeventig procesdagen uitgetrokken. Door de omvang vindt het plaats in een sporthal op het opleidingsinstituut van de Duitse politie in Bamberg. Om zoveel mogelijk te voorkomen dat het proces vertraging oploopt, wordt elke verdachte bijgestaan door twee à drie advocaten.

Het proces gaat op 8 mei verder.