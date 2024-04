Ruim een kwart meer asielzoekers dan vorig jaar

Bijna 9000 mensen hebben in januari, februari en maart asiel aangevraagd in Nederland. Dat is 29 procent meer dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Volgens cijfers van statistiekbureau CBS komt ongeveer een op de drie asielzoekers uit Syrië. Het ging in het eerste kwartaal om zo’n 2900 mensen, 86 procent meer dan in dezelfde maanden in 2023. Bijna 1200 mensen uit Irak vroegen asiel aan. Dat is ruim zes keer zo veel als een jaar eerder. Vrijwel alle Iraakse asielzoekers zijn jonger dan 35. Het aantal asielzoekers uit Turkije en Jemen bleef min of meer gelijk.

Het aantal nareizigers is met 62 procent toegenomen. Ruim 3000 mensen mochten in de eerste drie maanden van dit jaar naar Nederland komen om zich aan te sluiten bij een familielid dat asiel heeft gekregen. Een jaar geleden ging het om iets meer dan 1900 mensen.

De meeste nareizigers komen uit Syrië. Het zijn er iets meer dan 2300, ruim twee keer zo veel als in het eerste kwartaal van 2023. Het aantal nareizigers uit Jemen is bijna verdrievoudigd.

Het CBS baseert zich op gegevens van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).