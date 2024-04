Steeds meer 65-plussers op de motor

Steeds meer 65-plussers hebben een motorfiets, heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) becijferd. Inmiddels behoort ruwweg een op de zeven motorbezitters tot die leeftijdsgroep.

Begin dit jaar stonden er in Nederland 108.000 motorfietsen op naam van iemand van 65 jaar of ouder. Daarmee is dit aantal in vijf jaar met ruim de helft gestegen. De toename van ouderen op de motor is ook te merken in het rijbewijsbezit. Het aantal 65-plussers met een motorrijbewijs is in vijf jaar met 28 procent gestegen tot 370.000 mensen.

Het zijn daarbij niet alleen de zestigers die gebruikmaken van zo’n snelle tweewieler. Volgens het CBS hebben vooral 75- tot 85-jarigen steeds vaker een motorfiets op hun naam staan. Met 17.000 waren dit er 80 procent meer dan begin 2019.

Verder valt op dat de oudere motorrijders ook vaker op een oude motorfiets rijden. Ruim een kwart van de motorfietsen van 65-plussers is zelfs veertig jaar of ouder.

Ook in andere leeftijdsgroepen stijgt het motorbezit, ziet het statistiekbureau. In totaal telde Nederland op 1 januari 703.000 motorfietsen. Dat is 9 procent meer dan vijf jaar eerder en bijna 2 procent meer dan begin 2023. Bijna de helft van de motorbezitters is tussen de 45 en 65 jaar oud, weet het CBS ook. En gemiddeld is twee op de tien motorrijbewijshouders een vrouw. Hun aantal is tussen 2019 en 2024 met ruim een tiende gestegen.

Eerder werd al duidelijk dat de verkoop van motorfietsen afgelopen jaar flink is gestegen. Volgens RAI Vereniging en BOVAG was zelfs sprake van het beste verkoopjaar sinds in ieder geval 2010.

“Hoewel motorrijden vaak wordt geassocieerd met plezier en ontspanning, wordt het steeds vaker gezien als een serieus alternatief voor auto’s of openbaar vervoer, vooral in woon-werkverkeer”, klonk het bij de brancheorganisaties. Ze telden vorig jaar 17.501 nieuwe motorfietsen die op kenteken zijn gezet. Dat is 13 procent meer dan een jaar eerder.