Bevolking Nederland in eerste kwartaal minder hard gegroeid

In het eerste kwartaal van dit jaar is de bevolking van Nederland met bijna 20.000 mensen gegroeid. Dat zijn er 7600 minder dan dezelfde periode in 2023.

Dat de bevolking minder hard groeide, komt volgens het CBS doordat minder immigranten naar Nederland kwamen en juist meer mensen ons land verlieten. Aan het eind van het eerste kwartaal telde Nederland op een haar na 18 miljoen inwoners.

Er kwamen vooral minder vluchtelingen uit Oekraïne onze kant op, maar ook uit bijna alle andere Europese landen kwamen minder mensen. De meeste migranten uit kwamen per saldo uit Syrië (5700), Oekraïne (3600), Turkije (2300), Polen (1000) en Roemenië (1000).

Van de ruim 47.000 mensen die Nederland verlieten, is van 40.000 bekend waar ze naartoe zijn gegaan. Het leeuwendeel deel van de vertrekkers ging terug naar hun geboorteland.