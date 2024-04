Adema keurt nieuw vaccin tegen blauwtongvirus goed

Demissionair landbouwminister Piet Adema heeft een nieuw vaccin tegen het blauwtongvirus goedgekeurd voor gebruik. Dat schrijft hij vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer. Binnen een week komen de eerste miljoen doses op de Nederlandse markt, twee weken later nog eens een miljoen.

Het gaat om een vaccin van de Spaanse dierenfarmaceut Syva. Het Bureau Diergeneesmiddelen dat het vaccin op verzoek van Adema snel heeft beoordeeld, verwacht dat het veilig en goed genoeg is. Schapen hebben aan één dosis genoeg, runderen hebben twee prikken nodig met enkele weken ertussen.

De krappe miljoen schapen die volgens cijfers van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in Nederland leven, kunnen dus snel gevaccineerd worden. Tienduizenden schapen gingen vorig jaar dood toen ze door knutten met het blauwtongvirus besmet raakten. Die kleine mugjes komen weer terug als het warmer wordt, en schapenhouders hoopten op een vaccin voordat een nieuwe besmettingsgolf zou uitbreken.

“In principe is het vaccin voor schapen en runderen, die worden ook het hardst getroffen door het virus”, meldt een woordvoerder van Adema. “Geiten kunnen in aanmerking komen, dat moet de dierenarts dan overleggen met de farmaceut.”

Adema is blij dat een vaccin onderweg is. “De afgelopen periode is verschrikkelijk geweest voor zowel de dieren die met het blauwtongvirus besmet waren als de houders van deze dieren.”