Kabinet geeft voorlopig geen geld aan de UNRWA

Nederland zal voorlopig geen geld gaan geven aan de UNRWA. In de toekomst kan de VN-organisatie daar wel weer voor in aanmerking komen, maar dan zal wel eerst gekeken worden of ze de aanbevelingen heeft opgevolgd die een recent onderzoek onder leiding van de Franse oud-minister Colonna heeft gedaan, schrijft demissionair minister Liesje Schreinemacher (Ontwikkelingssamenwerking) aan de Tweede Kamer.

De financiering werd opgeschort nadat Israël begin dit jaar had gezegd dat medewerkers van de UNRWA betrokken waren geweest bij de aanval van 7 oktober van Hamas op Israël. Over een mogelijke hervatting van de hulp zou volgens het demissionaire kabinet pas gesproken worden na het onderzoek van Colonna. Dat verscheen begin deze week. In januari had Nederland al wel zijn jaarlijkse donatie van 19 miljoen euro aan UNRWA overgemaakt.

“Er waren op dat moment geen additionele bijdragen voorzien aan UNRWA en dat is momenteel nog steeds het geval”, aldus de minister. Ze houdt zorgen over de neutraliteit van de organisatie die cruciaal is voor de hulp in Gaza waar een hongersnood dreigt. “Daarom zal het kabinet UNRWA bij toekomstige bijdragen om de crisis te adresseren weer meewegen als potentieel kanaal voor hulp. Mocht dat in de toekomst weer aan de orde zijn dan zal een weging worden gemaakt.”