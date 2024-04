Activist Van der Linde mag op 4 mei alleen op afstand actievoeren

De linkse activist Frank van der Linde mag tijdens de dodenherdenking niet op de Dam demonstreren tegen PVV’er en voorzitter van de Tweede Kamer Martin Bosma, zo heeft de gemeente Amsterdam besloten.

Hij mag wel op enkele honderden meters afstand van de Dam, op de Singel demonstreren. Bovendien moeten Van der Linde en zijn mededemonstranten om 20.00 uur twee minuten stil zijn.

Van der Linden overweegt nog het besluit bij de rechter aan te vechten. “Het komt in feite neer op een verbod. Ik had het sympathieker gevonden als burgemeester Halsema de actie ook had verboden.”

“We hadden een waardige actie voorbereid met maximaal acht deelnemers”, aldus Van der Linde. “Uiteraard zouden we twee minuten stilte betrachten. We zouden alleen een bord omhooghouden op het moment dat Bosma een krans legt.”

Van der Linde meldde de demonstratie eerder deze week aan bij de gemeente Amsterdam. Hij vindt het “krankzinnig” dat “Bosma, door het CIDI als antisemitisch aangemerkt, een krans legt op 4 mei”. Van der Linde vindt dat Bosma lid is van “een partij die pijlers van de rechtsstaat en democratie ondermijnt via aanvallen op de rechterlijke macht en vrije pers”.