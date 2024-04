Meisje dat omkwam door val van pand in Amsterdam was uitgegleden

Het 16-jarige meisje dat overleed door een val van een pand in het centrum van Amsterdam, was uitgegleden, meldt de politie vrijdag. “Er is geen sprake van enig strafbaar feit”, aldus de politie. De twee 16-jarige jongens, die na het incident werden aangehouden, zijn geen verdachten meer.

De politie ontving dinsdag rond 23.45 uur een melding over een groep jongeren die een pand aan de Geldersekade was binnengegaan door de toegangsdeur te forceren. Toen de agenten bij het pand aankwamen, was het meisje kort daarvoor van grote hoogte gevallen. Ze werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, waar ze later overleed.

Of het meisje van het dak of uit een raam is gevallen, wil de politie niet zeggen. “Omdat er geen sprake is van een misdrijf, delen wij niet meer over de zaak”, aldus een politiewoordvoerder.

De twee 16-jarige jongens werden aangehouden omdat ze wegrenden toen de politie arriveerde. Zij werden woensdag eind van de dag weer vrijgelaten.