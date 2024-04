Meer plekken vrij in opvang Oekraïense vluchtelingen

De opvanglocaties voor vluchtelingen uit Oekraïne krijgen wat meer ruimte voor nieuwe mensen. Momenteel zijn 1040 bedden beschikbaar. Dat aantal komt voor het eerst sinds begin december boven de duizend uit.

Zo’n twee maanden geleden hadden de opvangplekken nog maar 160 bedden over. Dat was de laagste marge sinds het begin van de oorlog ruim twee jaar geleden. Sindsdien zijn ruim 2000 extra bedden gevonden, terwijl het aantal opgevangen mensen met 1200 steeg.

Nederland heeft nu in totaal 92.850 bedden beschikbaar. Daarvan zijn 91.810 in gebruik. De bezettingsgraad is 98,9 procent. Dit is voor het eerst sinds december onder de 99 procent.

Uit de cijfers is niet af te leiden of de ruimere marge komt door het besluit geen derdelanders meer op te vangen. De meeste vluchtelingen uit die groep zitten nog in de gemeentelijke opvang tot er duidelijkheid is over hun status. Ze mochten er blijven van de rechter of van de gemeente. Andere derdelanders hebben asiel aangevraagd en mogen de uitkomst daarvan in de Oekraïne-opvang afwachten.