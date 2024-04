OM zegt sorry tegen man die onterecht vastzat voor stalking

Het Openbaar Ministerie heeft excuses aangeboden aan de man die in 2019 ten onrechte een jaar in de cel is beland na valse aangiftes van Sanne S., die haar eigen stalking in scène had gezet. “Het OM is tekortgeschoten”, zei de officier van justitie vrijdag in de rechtbank van Utrecht.

“Wij hebben tijdens de vervolging niet gezien dat er iets niet klopte”, vervolgde de officier. Hij noemde het “de grootste angst” van een officier van justitie: iemand vervolgen voor iets wat hij of zij niet heeft gedaan.

Sanne S. deed in 2017 en tussen 2020 en 2021 meerdere valse aangiften waarin ze de man beschuldigde van bedreiging, belaging, belediging en discriminatie. Ook stuurde ze kaarten, sms’jes, Instagramberichtjes en een mes naar zichzelf, uit naam van de man. “De teksten zijn grof”, zei de rechter. De man en de vrouw leerden elkaar kennen in de kliniek waar S. stage liep.

De man keek via een videoverbinding mee en liet via zijn advocaat weten dat hij zijn vertrouwen in mensen is verloren. Hij heeft gezondheidsproblemen en nachtmerries waarin hij denkt dat hij “nog steeds in detentie is”. De officier liet weten hem persoonlijk te hebben opgezocht. “Ik schrok hoe slecht hij eraan toe was.”

In 2022 wijdde het tv-programma Zeeman Confronteert, waarin journalist Thijs Zeeman stalkers opzoekt, een aflevering aan de zaak. Daarin deed S. haar verhaal. “Dat was een noodkreet”, zei S. “Ik had dat nooit mogen doen.” Ze wordt ook verdacht van bedreiging van collega’s in het ziekenhuis waar ze werkte, het Tergooi MC.