4 jaar cel voor hardrijder die vier mensen doodreed in Oud Gastel

De rechtbank in Breda heeft vrijdag vier jaar gevangenisstraf opgelegd aan Omar E. voor het veroorzaken van een verkeersongeval in het Noord-Brabantse Oud Gastel dat vier mensen het leven kostte. Volgens de rechtbank heeft de 28-jarige Roosendaler roekeloos gereden. Het Openbaar Ministerie had een hogere celstraf geëist, namelijk acht jaar.

Het ongeval gebeurde op 2 september 2022 op de Roosendaalsebaan in Oud Gastel. De slachtoffers waren een moeder (39), haar zoon (8), haar dochter (10) en een andere inzittende, een vrouw van 42. Haar 9-jarige dochter overleefde het ongeluk, maar raakte wel gewond. De auto van E. ramde de Toyota waarin zij zaten met een snelheid van 95 kilometer per uur toen deze uit een zijstraat kwam. De toegestane snelheid was 50 kilometer per uur.

“Hun voertuig werd met de kracht van een tank weggevaagd”, zei de officier van justitie eerder. De verdachte zelf en zijn twee passagiers bleven ongedeerd.

Vlak voor de crash reed E. met een snelheid van 155 kilometer per uur. De verdachte reed op een voorrangsweg, waar de verkeerslichten op dat moment niet werkten en oranje knipperden. Volgens de rechtbank hoefden andere weggebruikers er echter niet op bedacht te zijn dat iemand met zo’n hoge snelheid zou komen aanrijden en hield de bestuurder van de Toyota zich aan de regels: “Ze hadden geen enkele mogelijkheid om te anticiperen op zijn gedrag.”

De verdediging vond dat E. erop mocht vertrouwen dat hij voorrang kreeg. Het harde rijden zou een poging zijn geweest om de Toyota voorbij te gaan en zo de situatie op te lossen. Daar gaat de rechtbank aan voorbij. Volgens de rechter heeft hij de situatie zelf veroorzaakt.

Ondanks dat de officier ook sprak van roekeloos rijgedrag, is de opgelegde straf een stuk lager dan de eis. Dit komt doordat het OM van twee strafbare feiten uitging, namelijk het veroorzaken van de aanrijding met vier doden en de aanrijding waarbij iemand gewond raakte. Volgens de rechtbank is dat onterecht want er zou maar sprake zijn geweest van één handeling en gebeurtenis.

Naast de celstraf heeft de rechtbank E. een ontzegging van de rijbevoegdheid opgelegd van tien jaar. Hij is eerder veroordeeld voor overtredingen in het verkeer. Volgens de rechtbank lijkt hij “niet te willen leren van zijn fouten” en heeft hij geen verantwoordelijkheid voor het ongeval genomen.