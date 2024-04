Partijen in Kamer gaan achterban oproepen stil te zijn op 4 mei

De politieke partijen in de Tweede Kamer gaan hun achterban oproepen de nationale dodenherdenking niet te gebruiken voor demonstraties of politieke statements. Zij roepen hun achterban op de twee minuten stilte te respecteren. Een motie van BBB is vrijdagochtend met een zeer ruime meerderheid in de Kamer aangenomen.

DENK en de Partij voor de Dieren stemden na het debat over antisemitisme tegen de motie. Forum voor Democratie was tijdens het debat en de stemming afwezig.

De overgrote meerderheid van de Kamer maakt zich grote zorgen over demonstraties of protesten tijdens de dodenherdenking van 4 mei, zo bleek tijdens het debat. “Iedereen is bang voor ongeregeldheden”, zei BBB-voorvrouw Caroline van der Plas. “Misbruik 4 en 5 mei niet om je politieke standpunt te verkondigen.” 5 mei is Bevrijdingsdag.

VVD-Kamerlid Ulysse Ellian zei eerder in het debat dat ook 6 mei moet worden gerespecteerd als dag om te herdenken. Op Jom Hasjoa herdenkt de Joodse gemeenschap over de hele wereld de slachtoffers van de naziterreur.

De Kamer wil dat bij verstoringen snelrecht wordt ingezet, zodat justitie snel na het plegen van een strafbaar feit tot vervolging kan overgaan. Demissionair minister Dilan Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid) zei eerder in het debat dat “waar mogelijk” snelrecht zal worden ingezet bij verstoringen op 4, 5 en 6 mei. Ze tekende daar bij aan dat het aan het Openbaar Ministerie is om daarover ter plekke te oordelen.