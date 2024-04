In het Friese Franeker is in de nacht van donderdag op vrijdag rond 03.40 uur een plofkraak gepleegd. Doelwit was een pinautomaat aan de Voorstraat, meldt een woordvoerder van de politie. Er is niemand gewond geraakt. Of er iets is buitgemaakt, is onbekend.

De politie heeft een onderzoek ingesteld en het gebied rondom de pinautomaat ruim afgezet.