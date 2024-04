Drukte op wegen verwacht door begin meivakantie

In heel het land gaat vrijdagmiddag de meivakantie van start voor scholen. De ANWB verwacht door het vakantieverkeer een extra drukke avondspits. Ook Schiphol en andere luchthavens maken zich met tienduizenden verwachte reizigers per dag op voor topdrukte.

De meivakantie duurt dit jaar officieel van zaterdag 27 april tot en met zondag 5 mei. Scholen kunnen er echter voor kiezen daar nog een week aan vast te plakken, wat op veel plekken ook gebeurt. Ook zijn er scholieren die deze week al vakantie hebben gekregen.

Volgens de ANWB belooft het in de avondspits erg druk te worden op de wegen rond de Veluwe en in Noord-Brabant. De meeste vertraging wordt verwacht op de A2 en A27 van Utrecht naar het zuiden en op de A12 tussen Arnhem en de Duitse grens. In het buitenland kan er oponthoud ontstaan door wegwerkzaamheden. De meeste vertraging ontstaat op de A3 tussen Arnhem en het Duitse Oberhausen en in Oostenrijk op de A10 tussen Salzburg en Villach.

Luchthaven Schiphol verwacht dit jaar 10 procent meer reizigers in de meivakantie. Van vrijdag tot 12 mei gaat het om circa 3,3 miljoen passagiers die op de luchthaven vertrekken, overstappen of aankomen. Het vliegveld zegt genoeg personeel te hebben om de drukte aan te kunnen. Ook Eindhoven Airport en Rotterdam The Hague Airport zeggen voorbereid te zijn op de vele vakantiegangers.

Mei is onder Nederlanders geliefd om in op vakantie gaan, meldde het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) onlangs. Een op de vijf Nederlanders heeft volgens de NBTC vakantieplannen in de meimaand, onder meer omdat veel schoolkinderen dan twee weken vakantie hebben. Ook reisorganisaties zien mei steeds populairder worden.