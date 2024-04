Rutte overlegt met Erdogan over benoeming tot NAVO-baas

Mark Rutte hoopt vrijdag van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan te horen dat die geen bezwaren meer heeft tegen zijn benoeming tot secretaris-generaal van de NAVO. Turkije is nu nog een van de vier landen die nog dwars ligt bij Ruttes benoeming tot baas van het militaire bondgenootschap.

In Den Haag is al langer de verwachting dat de Turken uiteindelijk wel akkoord zullen gaan met de benoeming. Persbureau Bloomberg meldde donderdag nog op basis van anonieme bronnen dat Erdogan dat besluit hoogstwaarschijnlijk zal nemen na het gesprek met Rutte.

De demissionaire premier heeft inmiddels de steun van 28 van de 32 lidstaten van de NAVO. Onder meer Washington heeft zich achter Rutte geschaard. De Amerikanen hebben als veruit militair machtigste land binnen het bondgenootschap een doorslaggevende stem. De benoeming vereist wel unanimiteit.

De andere kandidaat is de Roemeense president Klaus Iohannis. Naast Turkije en Roemenië moeten ook nog Slowakije en Hongarije akkoord gaan. De meeste weerstand wordt verwacht van de Hongaarse premier Viktor Orbán. Dat land heeft zich als enige in het openbaar uitgesproken tegen de kandidatuur van Rutte.

Rutte is op persoonlijke titel afgereisd naar Istanbul. De relatie tussen Nederland en Turkije is het afgelopen decennium niet altijd warm geweest. Daarbij was 2017 een dieptepunt, toen Nederland weigerde Turkse bewindslieden hier campagne te laten voeren. Het leidde er zelfs toe dat een Turkse minister het land werd uitgezet. Sindsdien zijn de banden weer aangehaald.