Weerwind: gesprek over Transgenderwet moet gevoerd worden

Demissionair minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) blijft erbij dat het voorstel tot verruiming van de Transgenderwet verder moet worden behandeld in de Tweede Kamer. Hoewel een meerderheid hem gevraagd heeft het wetsvoorstel in te trekken, vindt hij dat “het gesprek gevoerd moet worden”.

Het wetsvoorstel maakt het mogelijk voor transgenderpersonen om hun geslacht in de geboorteakte aan te passen zonder tussenkomst van een deskundige. Ook schaft het de leeftijdsgrens van 16 jaar af voor deze aanpassing.

De Kamer heeft in een debat in 2022 zijn standpunten ingebracht over het wetsvoorstel en vragen gesteld, die het kabinet later nog zou beantwoorden. Maar na de val van het kabinet in juli vorig jaar werd het onderwerp controversieel verklaard, wat betekent dat de Kamer er pas met een nieuw kabinet over wil doorpraten.

Op initiatief van NSC, dat steun kreeg van andere conservatieve partijen, vroeg de Kamer afgelopen week het wetsvoorstel helemaal van tafel te halen. Daarmee wordt het nog lopende gesprek “afgekapt”, zegt Weerwind. Hij betreurt dat. “Deze mensen doen ertoe. Zie ze, hoor ze, en voer het debat daar met elkaar over. Dat heb ik gemist.”

Weerwind zegt zijn standpunt te zullen verdedigen in de ministerraad. Op de uitkomst van dat gesprek wil hij nog niet vooruitlopen.