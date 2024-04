Open brief 329 burgemeesters tegen antisemitisme

Bijna alle burgemeesters in Nederland spreken zich in een open brief uit tegen opkomend antisemitisme. De gemeente Amsterdam komt vrijdag naar buiten met de brief, die namens 329 burgemeesters is. “Laten we ons blijven verzetten tegen elke vorm van discriminatie en racisme”, staat in het schrijven.

Nederland telt 342 gemeenten. De brief is niet ondertekend door de burgemeesters van Bergeijk, Den Helder, Dronten, Edam-Volendam, Gemert-Bakel, Horst aan de Maas, Nijkerk, Roerdalen, Someren, Teylingen, Vlaardingen, Zaanstad en Zeewolde. Onduidelijk is nog waarom niet.

De briefschrijvers stellen dat antisemitisme geen incident is, “maar een eeuwenoude vorm van racisme die, als we niets doen, van generatie op generatie wordt doorgegeven”. De burgemeesters schrijven dat antisemitisme na de Tweede Wereldoorlog nooit weg is geweest, maar dat antisemitische incidenten nog meer zijn toegenomen na 7 oktober, toen Hamas Israël aanviel waarop de oorlog in Gaza volgde. “Online, op straat, in de klas, op de sportvereniging en bij onze universiteiten en hogescholen: overal ervaren Joodse stad- en dorpsgenoten anti-Joodse intimidatie en agressie.”

De burgemeesters spreken hun afschuw uit over de terreuraanslag door Hamas op 7 oktober. Ook “gruwen” ze van de “gigantische aantallen burgerdoden in Gaza”. “Kritiek op de Israëlische regering is geen antisemitisme. Maar Joodse mensen verantwoordelijk houden voor het handelen van die regering, alleen omdat zij Joods zijn, is dat wel. Joodse mensen intimideren, uitschelden of zelfs fysiek aanvallen is antisemitisch en strafbaar.”

De 329 burgemeesters schrijven de brief niet alleen als gezagsdragers en wetshandhavers, maar ook als eerste burgers van hun gemeenten. “In die rol roepen wij onze medeburgers op om rekening te houden met elkaar. Om niet de grenzen van het toelaatbare op te zoeken. We vragen onze medeburgers om geen leuzen te gebruiken die anderen kwetsen en intimideren. Om geen ongepaste vergelijkingen met de Holocaust of het nazisme te maken die overlevenden intens veel pijn doen.”

De briefschrijvers melden verder dat deze weken in alle Nederlandse steden en dorpen vrijwilligers bezig zijn met de voorbereidingen voor het herdenken van “onze” doden op 4 mei en het vieren van de vrijheid op 5 mei. “Wij roepen al onze inwoners op om respect te hebben voor die belangrijke en waardevolle traditie.”