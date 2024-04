Demonstranten XR blokkeren A10 in Amsterdam

Demonstranten van Extinction Rebellion (XR) zijn zaterdag iets na 12.00 uur de A10 ter hoogte van het voormalige ING-kantoor in Amsterdam opgelopen. De politie probeerde de blokkade tegen te houden, maar tevergeefs. Ongeveer honderd demonstranten liepen de snelweg op, sommigen van hen zijn uitgedost in het oranje in verband met Koningsdag. Later kregen ze gezelschap van nog meer sympathisanten die vanaf een ander punt de weg opliepen.

De actiegroep eist dat ING onmiddellijk stopt met het financieren van de fossiele industrie. De Amsterdamse driehoek (burgemeester, politie en justitie) noemde de blokkade op Koningsdag vooraf onverantwoordelijk en heeft de actie verboden. De politie riep de demonstranten na een klein halfuur op om te vertrekken naar een andere locatie waar de demonstratie wel is toegestaan. Wie dat niet doet, wordt opgepakt, aldus de politie. De driehoek noemde het blokkeren van een snelweg waar 100 kilometer per uur wordt gereden gevaarlijk, zowel voor de demonstranten als voor verkeersdeelnemers.

De demonstranten hebben grote spandoeken meegenomen die ze over de volledige breedte van de snelweg uitrolden. Op een daarvan staat: ING, stop de fossiele financiering.

De laatste poging om de A10 te blokkeren op 30 maart mislukte. In februari en december slaagde XR er wel in om te demonstreren op de Amsterdamse snelweg.