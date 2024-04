Pro-Palestijnse activisten blokkeren weg in Amsterdam

Zo’n dertig actievoerders blokkeren zaterdag de Piet Heinkade in Amsterdam. Ze zitten op de grond op de weg met Palestijnse vlaggen en roepen leuzen tegen de oorlog en tegen koning Willem-Alexander. De aanwezigheid van een groep Oranjefans die strandde door de blokkade leidde kort tot onrust.

De demonstranten verzamelden zich zaterdagochtend in de regen nabij het Centraal Station en liepen van daar naar de Piet Heinkade waar ze ter hoogte van Pakhuis de Zwijger een kruispunt deels blokkeren. De weg loopt richting het centrum. Ze schreeuwen leuzen als ‘from the river to the sea’ en ‘not my leader not my king’.

Een groep Oranjefans in een bus die niet verder kon door de blokkade zette harde muziek aan pal naast de demonstratie. De actievoerders riepen daar hun leuzen doorheen. Een aantal mensen raakte kort slaags met elkaar, maar de politie haalde hen uit elkaar.

De politie was op de hoogte van de blokkade en laat deze vooralsnog toe.