Drukte in grote steden neemt toe

In de grote steden neemt de drukte zaterdag aan het eind van de middag toe door Koningsdag. De gemeente Amsterdam meldt op X dat het “erg druk” is in de Westerstraat in het centrum van de hoofdstad en roept mensen op om Koningsdag op een andere locatie te vieren.

De gemeente Utrecht roept mensen op niet meer naar het Janskerkhof in het centrum van de stad te komen. “Het Janskerkhof is vol. Je komt hier niet meer binnen”, waarschuwt de gemeente op X. Feestvierders worden ook daar aangeraden om naar andere locaties in de stad te gaan.