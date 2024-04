Berg metalen in brand bij sloperij in Haarlem

In Haarlem woedt een brand bij een auto- en scheepssloperij aan de Hendrik Figeeweg, in de wijk Waarderpolder. Volgens de veiligheidsregio Kennemerland staat er een berg schroot in brand.

Het vuur is moeilijk te bereiken en daardoor lastig te blussen. De brandweer laat een drone boven het bedrijf vliegen om de brandhaard in kaart te brengen en gerichter te kunnen optreden.

Er is een NL Alert afgegeven voor omwonenden. Wie last heeft van de rook, moet ramen en deuren dichthouden en de ventilatie in huis uitzetten. De rook waait naar het noorden en noordoosten en kan ook hinder veroorzaken in Velsen-Zuid, Assendelft en Krommenie.