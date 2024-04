Gewonde door brand in woning Oosterhout, explosies gehoord

In een woning in het Brabantse Oosterhout is vrijdagavond een grote, uitslaande brand uitgebroken na een explosie. De bewoner van het pand aan Langenhof is zwaargewond geraakt. “Hij heeft brandwonden opgelopen en wordt behandeld door ambulancepersoneel”, meldt een woordvoerster van de veiligheidsregio. Negen huizen zijn ontruimd.

Ze zegt dat zowel de voor- als achtergevel van het rijtjeshuis zwaar is beschadigd. Ook nadat de brand was uitgebroken is een explosie gehoord. De brandweer is met meerdere eenheden uitgerukt en probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar omliggende panden.