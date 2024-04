Man raakt gewond na val van steiger Westertoren Amsterdam

Een man is gewond geraakt nadat hij vrijdag even voor middernacht enkele verdiepingen naar beneden is gevallen van een steiger bij de Westertoren in Amsterdam. Hij is met onbekend letsel met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt een woordvoerster van de politie.

Het slachtoffer maakte deel uit van een groep van vijf personen die de steiger van de toren van de Westerkerk aan de Prinsengracht in het centrum van de hoofdstad beklom. De vier overige verdachten zijn aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.