Koning Willem-Alexander: dankbaar dat iedereen weer aanwezig is

Koning Willem-Alexander is blij dat hij Koningsdag dit jaar weer met zijn hele gezin viert. Tijdens Koningsdag in Emmen zei de koning daar dankbaar voor te zijn.

“Om met je eigen gezin je verjaardag te kunnen vieren, dat is natuurlijk het allermooiste wat je kan meemaken”, zei de koning. “Ik ben blij dat iedereen er weer is. Om samen te zijn en het in Emmen te kunnen vieren. En daarna ook natuurlijk met zijn vijven, en met vrienden en familie. Ik ben dankbaar dat iedereen hier in volle gezondheid weer aanwezig is vandaag.”

Vorig jaar ontbrak prinses Alexia bij de feestelijkheden in Rotterdam. Zij miste toen de verjaardag van haar vader door de examenperiode van haar studie in Wales.