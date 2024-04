Pro-Palestijnse activisten hebben weg in Amsterdam verlaten

In Amsterdam hebben zaterdag zo’n dertig actievoerders de Piet Heinkade ongeveer twee uur lang geblokkeerd. Ze zaten op de grond op een zebrapad met Palestijnse vlaggen en riepen leuzen tegen de oorlog in Gaza en tegen koning Willem-Alexander.

De demonstranten verzamelden zich zaterdagochtend in de regen nabij het Centraal Station en liepen van daar naar de Piet Heinkade. Daar blokkeerden ze deels een kruispunt ter hoogte van Pakhuis de Zwijger. De weg loopt richting het centrum. De actievoerders schreeuwden leuzen als ‘from the river to the sea’, ‘intifada intifada’, ‘not my leader not my king’ en ‘Willem schande, bloed aan je handen’. Een enkele demonstrant aan de zijkant van de actie droeg een hesje met het logo van klimaatactiegroep Extinction Rebellion.

De demonstratie was aangekondigd door een groep die zich The Road to Free Palestine noemt. De blokkade was bedoeld als een “statement tegen genocide”. Ze kozen Koningsdag omdat ze vinden dat de koning zich moet uitspreken tegen het handelen van Israël in Gaza.

De aanwezigheid van een groep Oranjefans in een bus die niet verder kon door de blokkade leidde even tot onrust. Een aantal mensen raakte kort slaags met elkaar, maar de politie haalde hen uit elkaar. Ook ontstond er kort ruzie tussen demonstranten en een taxichauffeur die hen wilde aanvallen, omdat hij er niet langs kon.

Enige tijd leek het of de politie zou gaan ingrijpen, maar uiteindelijk verlieten de demonstranten uit eigen beweging het zebrapad. Ook elders in de stad wordt zaterdag op Koningsdag geprotesteerd. Zo hebben actievoerders van Extinction Rebellion de A10 geblokkeerd. Daar greep de politie wel in.