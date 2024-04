Koningsdag verloopt wisselend, met zon en hagel en onweer

Het weer op Koningsdag verloopt wisselend, met droge periodes waarin soms een zonnetje schijnt, maar ook met buien. Het wordt tussen de 14 en 18 graden. Vooral in het oosten van het land kunnen de buien later zaterdagmiddag fel zijn, met plaatselijk hagel en onweer. Dat verwacht Weeronline.

Op de meeste plaatsen is het in de ochtend bewolkt. Vanuit het zuiden trekt een licht regengebied over het land. Vooral in het westen valt enige tijd regen. In de vroege ochtend is het 5 tot 8 graden, maar eind van de ochtend loopt dat op naar 9 tot 14 graden. Eind van de ochtend is het op veel plaatsen droog.

Zaterdagmiddag is er een mengeling van zon en stapelwolken. In de middag stijgt de kans op wat buien, maar volgens Weeronline blijft het vaker droog dan dat het regent. Plaatselijk kan een bui wel pittig zijn, met hagel, onweer en windvlagen. Dat dan vooral in het oosten en noordoosten van het land.

De koninklijke familie viert Koningsdag dit jaar in Emmen, en dat is in het noordoosten van het land. Volgens het programma vertrekt het gezelschap rond 13.00 uur weer uit de Drentse plaats.