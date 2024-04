XR wil A10 in Amsterdam blokkeren op Koningsdag

Extinction Rebellion (XR) wil zaterdag om 12.00 uur de A10 ter hoogte van het voormalige ING-kantoor in Amsterdam opnieuw blokkeren. De actiegroep eist dat ING onmiddellijk stopt met het financieren van de fossiele industrie. De Amsterdamse driehoek (burgemeester, politie en justitie) noemt de blokkade op Koningsdag onverantwoordelijk en heeft de actie verboden.

De driehoek vindt het blokkeren van een snelweg waar 100 kilometer per uur wordt gereden gevaarlijk, zowel voor de demonstranten als verkeersdeelnemers. De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema heeft dit per brief aan XR laten weten. Net als bij eerdere demonstraties is er een alternatieve demonstratieplek aangeboden op de Amstelveenseweg.

Tijdens Koningsdag zijn er honderdduizenden bezoekers in de hoofdstad. De politie-inzet die nodig is bij de blokkade, zal ten koste gaan van de politiecapaciteit elders in de stad. Dat kan mogelijk gevolgen hebben voor de veiligheid, waarschuwt de driehoek. Amsterdamse politiechef Frank Paauw zei eerder dat bij de laatste XR-blokkade 375 politiemensen werden ingezet. Dit aantal is op Koningsdag niet beschikbaar.

Bovendien kan de blokkade mogelijk gevolgen hebben voor de aanrijtijden van ambulances van de nabijgelegen ziekenhuislocatie VUmc, waarschuwt Halsema. Op een dag als Koningsdag is de druk op het ziekenhuis vaak groter dan normaal door de vele bezoekers in de stad, aldus de burgemeester.

XR heeft laten weten hun blokkade pas te heroverwegen als koning Willem-Alexander zich uitspreekt tegen fossiele financiering. De laatste poging tot het blokkeren van de A10 op 30 maart mislukte. In februari en december slaagde XR er wel in om te demonstreren op de Amsterdamse snelweg.

Activisten van The Road to Free Palestine willen ook op Koningsdag een wegblokkade opwerpen, om “een groot statement tegen genocide” maken. De precieze locatie van die actie is nog niet bekend.