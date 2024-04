Ruim 100 arrestaties na XR-demonstratie A10, circa 30 nog vast

De politie heeft meer dan honderd mensen opgepakt tijdens de demonstratie van Extinction Rebellion (XR) zaterdagmiddag in Amsterdam. Volgens een woordvoerster van de politie zijn zo’n negentig demonstranten direct weer heengezonden. Enkele tientallen mensen moeten langer in de cel blijven. Zij worden verdacht van het opzettelijk veroorzaken van gevaar op de snelweg. Een precies aantal kan de woordvoerster niet geven, maar het zou gaan om “om en nabij de dertig mensen”.

Voorafgaand aan de demonstratie blokkeerden acht voertuigen op twee locaties de A10. Volgens de politie gebeurde dit “op levensgevaarlijke wijze”, waardoor het verkeer stil kwam te staan. Een groep demonstranten kon zo kort na 12.00 uur de snelweg op ter hoogte van het voormalige ING-kantoor in Amsterdam, waardoor Rijkswaterstaat de weg voor de veiligheid moest afsluiten. De politie heeft zo’n negentig demonstranten die weigerden te vertrekken aangehouden en in bussen afgevoerd.

De demonstratie was niet toegestaan en de politie maakte snel de weg weer vrij. De auto’s die door de actievoerders werden gebruikt voor de demonstratie zijn in beslag genomen.

De actiegroep eist dat ING onmiddellijk stopt met het financieren van de fossiele industrie. Een XR-woordvoerder noemde de actie na afloop “geweldig geslaagd”.

De laatste poging om de A10 te blokkeren op 30 maart mislukte. In februari en december slaagde XR er wel in om te demonstreren op de Amsterdamse snelweg. De groep heeft al aangekondigd dat het hier niet bij blijft. “Hoe vaak we ook afgevoerd worden met bussen, we blijven terugkomen.”