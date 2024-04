Steden beleven drukke Koningsdag zonder grote incidenten

Hoewel veel mensen op Koningsdag naar de grote steden kwamen, was er geen sprake van grote incidenten. Een woordvoerder van de politie Amsterdam spreekt van een dag “zonder noemenswaardige incidenten”. Wel was er sprake van enkele kleine voorvallen, zoals vechtpartijen. “Maar het is te vergelijken met een normale vrijdag- of zaterdagavond”, zegt de woordvoerder.

In de hoofdstad waren honderdduizenden mensen op de been. De gemeente riep mensen aan het einde van de middag op om de Westerstraat in het centrum te vermijden, omdat het er “erg druk” was.

Ook Utrecht beleefde als vanouds een drukke editie van de feestdag. Meerdere evenementenlocaties raakten in de loop van de dag zo vol dat er niemand meer bij mocht. Dat gold onder meer voor Neude, Janskerkhof, Oudkerkhof en Stadhuisplein. De gemeente verwees feestvierders naar andere pleinen in de stad.

Ook de politie in Utrecht had geen grote problemen te melden. Een woordvoerster zei zaterdagavond verder geen overzicht te hebben van de inzet die nodig was.