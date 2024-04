Stroom feestvierders in trein langzamer op gang door slecht weer

Door het slechte weer heeft het zaterdag wat langer geduurd voordat de stroom feestvierders in de treinen op gang kwam. Maar rond 14.00 uur is het druk geworden op de stations in de steden waar koningsdagevenementen plaatsvinden, meldt de NS, die ook laat weten dat de drukte beheersbaar is en de sfeer goed.

Deze Koningsdag rijdt de NS volgens de speciale Oranjedienstregeling. Er rijden naar de steden meer treinen dan gebruikelijk, die ook nog langer zijn. Ook is er meer NS-personeel op de been. Amsterdam krijgt te maken met de grootste drukte. Naar verwachting reizen er 200.000 mensen met de trein naar de hoofdstad.