Afval in Amsterdam weer opgeruimd na Koningsdag

Het grootste deel van het afval dat in Amsterdam is blijven liggen na Koningsdag is weer opgehaald. Ruim 700 schoonmakers zijn daar vanaf zaterdagavond mee bezig geweest. Ook burgemeester Femke Halsema hielp een paar uur mee.

“Vannacht hielpen wethouder Hester van Buren en ik de veegploeg een paar uur op de Dam, het Spui en de Kalverstraat”, meldt de burgemeester op Instagram. “Zwaar werk maar je hebt er wel eer van.”

Om Koningsdag in goede banen te leiden, had de gemeente honderden afvalbakken neergezet en speciale inleverpunten gemaakt voor “alle spullen die geen tweede leven krijgen op de vrijmarkt”. Ook waren er in de stad meer dan 350 toiletten te vinden. Hoeveel kilo afval er is opgehaald, weet de gemeente maandag pas. Vorig jaar ging het met Koningsdag in Amsterdam om zo’n 500.000 kilo aan troep.