Het KNMI heeft code geel uitgeroepen in het noordwestelijk kustgebied in verband met zware windstoten. Dat geldt vanaf het einde van de middag. Later op de avond neemt de wind weer af.

Aan de Noord-Hollandse kust en in het westelijke Waddengebied kunnen windstoten voorkomen van tussen de 75 en 85 kilometer per uur, verwacht het KNMI. Dat kan hinder veroorzaken bij buitenactiviteiten (zoals evenementen in tenten). Ook kan dat lastig zijn voor het verkeer.