Beschonken automobilist veroorzaakt veel schade in Tilburg

Een automobilist die te veel drank op had, heeft in de nacht van zaterdag op zondag veel schade aangericht in de Spoorlaan in Tilburg. De man raakte twee andere auto’s, een lantaarnpaal en een verkeerslicht.

Volgens de politie was de 34-jarige man uit Tilburg door rood gereden en raakte daarna eerst een auto die uit een parkeergarage kwam. Vervolgens schampte hij een lantaarnpaal, raakte een verkeerslicht en daarna weer een andere auto. Het zorgde volgens de politie voor veel blikschade en leverde een “flinke ravage” op in de Spoorlaan.

De bestuurder had te veel gedronken. Hij moest voor controle naar het ziekenhuis.