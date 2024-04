Treinreizigers ondervinden in vakantie hinder door werkzaamheden

Treinreizigers moeten tijdens de meivakantie rekening houden met vertragingen en omrijden, omdat er op verschillende plaatsen aan het spoor of op stations wordt gewerkt.

Het treinverkeer rondom Tilburg ligt twee volle weken stil, omdat er wordt gewerkt aan het spoor tussen de stad en Breda en tussen Tilburg en Vught. Er rijden vervangende stop- en snelbussen, maar reizigers moeten rekenen met een half uur extra reistijd.

Ook het treinverkeer van en naar Zwolle wordt tijdelijk gestaakt, van maandag tot en met woensdag, omdat er een viaduct wordt aangelegd. Zwolle vormt een belangrijk knooppunt voor het verkeer naar de noordelijke provincies. Donderdag en vrijdag rijden er geen treinen tussen Zwolle en Kampen en tussen Zwolle en ’t Harde. Ook daar worden vervangende bussen ingezet.

Vanaf maandag tot en met zaterdag zijn er ook werkzaamheden op en rond Amsterdam Centraal en Amsterdam Bijlmer. De NS raadt reizigers in Amsterdam aan met de metro te gaan of vanaf andere plaatsen via Amsterdam Zuid te reizen.